Задержан замначальника Генштаба ВС России

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Отметим, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Он был обвинен в мошенничестве и получении взятки.