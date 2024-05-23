Задержан замначальника Генштаба ВС России

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Он был обвинен в мошенничестве и получении взятки.