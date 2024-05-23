О нас

Задержан замначальника Генштаба ВС России

Задержан замначальника Генштаба ВС России Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.
В регионе
23 мая 2024 г. 10:42
Задержан замначальника Генштаба ВС России

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Он был обвинен в мошенничестве и получении взятки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini saxlanılıb

Самое важное

Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi