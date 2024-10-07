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США ввели очередные санкции против ряда лиц и компаний за связи с ХАМАС

США ввели очередные санкции против ряда лиц и компаний за связи с ХАМАС Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических и 11 юридических лиц, которые предположительно связаны с палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
7 октября 2024 г. 20:18
США ввели очередные санкции против ряда лиц и компаний за связи с ХАМАС

Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических и 11 юридических лиц, которые предположительно связаны с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный перечень три физических лица и одну подставную благотворительную организацию, которые являются значимыми международными финансовыми сторонниками ХАМАС, а также одно финансовое учреждение, контролируемое ХАМАС в Газе. OFAC также включило в список давнего сторонника ХАМАС и девять его предприятий. Эти лица играют важнейшую роль в сборе средств, поступающих извне в ХАМАС, часто под видом благотворительной деятельности, что позволяет финансировать террористическую деятельность группировки", - отметили в Минфине.

Отмечается, что рестрикции были введены против расположенной в Италии благотворительной организации в поддержку палестинцев Charity Association of Solidarity with the Palestinian People.

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