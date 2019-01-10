Президент Аргентины назвал Мадуро "палачом, который делает из себя жертву"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Маурисио Макри, комментируя вступление в должность главы Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок, назвал его палачом, делающим из себя жертву.

"Палач, который делает из себя жертву. Мадуро сегодня пытается посмеяться над демократией. Народ страны это знает, и мир знает. Венесуэла живет под диктатурой", - написал Макри в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг состоялась инаугурация Мадуро на пост президента на период до 2025 года. Целый ряд стран уже отказался признать легитимность нового срока. Парагвай заявил о разрыве отношений с Венесуэлой.