Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает отношения с Венесуэлой, а также закрывает там своё посольство.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что весь дипломатический персонал Парагвая будет отозван.

Телекомпания добавляет, что Марио Абдо Бенитес также направил послание солидарности народу Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.