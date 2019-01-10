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    Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

    Инаугурация президента прошла в здании верховного суда страны, хотя по конституции он должен был присягать перед Национальной ассамблеей.  

    На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и др. стран.

    Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. 

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