Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

Инаугурация президента прошла в здании верховного суда страны, хотя по конституции он должен был присягать перед Национальной ассамблеей.

На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и др. стран.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн.