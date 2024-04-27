В трех американских штатах бушуют мощные торнадо

Мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас, по меньшей мере три человека пострадали.

Мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас, по меньшей мере три человека пострадали.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно данным телеканала, торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.

"Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, по меньшей мере три человека пострадали", - заявляет телеканал.

Отмечается, что в пятницу торнадо прошел через окраины города Линкольн штата Небраска, "срывая крыши с домов" и переворачивая машины. Как заявил телеканалу представитель железнодорожной службы, несколько вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Уэверли в том же штате из-за торнадо. Телеканал утверждает, что действия торнадо вместе с сильными штормами могут продлиться до воскресенье, причем "самым опасным" днем будет суббота.

"Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза (торнадо - ред.) распространится от штата Мичиган до Техаса", - добавляет CNN.

Телеканал добавляет, что на фоне штормов и сильных торнадо в США также ожидаются разрушительные порывы ветра и град "размером с бейсбольный мяч".