Норвегия передала Украине 13 миллионов долларов на обслуживание Leopard

Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине, следует из релиза на сайте кабмина страны.

Власти Норвегии передали Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4, которые они передали ранее.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорна Арилд Грам.

Как следует из заявления министра, опубликованном на сайтен правительства страны, Норвегия ранее передала "восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения".

"Учитывая необходимость ...ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов - ред.) на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше", - цитируется заявление Грама на сайте правительства.