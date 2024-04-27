Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard

Министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard.

Министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. В заявлении также говорится о том, что в ближайшие два месяца страна отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Роблес добавила, что в ближайшие несколько месяцев также планируется поставки боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров.