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Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard

Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard Министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 04:19
Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard

Министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. В заявлении также говорится о том, что в ближайшие два месяца страна отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Роблес добавила, что в ближайшие несколько месяцев также планируется поставки боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров.

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