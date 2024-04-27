СМИ: С ноября США потеряли в Йемене три беспилотника MQ-9 Reaper

Американские военные с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.

Американские военные с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, последний из трех БПЛА разбился на этой неделе у берегов Йемена. Причины крушения еще расследуются, но американская сторона не исключает, что он мог быть сбит йеменскими мятежниками-хуситами.

Два других беспилотника MQ-9 Reaper были потеряны в ноябре и декабре. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в примерно $30 млн.