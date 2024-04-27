О нас

СМИ: С ноября США потеряли в Йемене три беспилотника MQ-9 Reaper

СМИ: С ноября США потеряли в Йемене три беспилотника MQ-9 Reaper Американские военные с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 02:37
СМИ: С ноября США потеряли в Йемене три беспилотника MQ-9 Reaper

Американские военные с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, последний из трех БПЛА разбился на этой неделе у берегов Йемена. Причины крушения еще расследуются, но американская сторона не исключает, что он мог быть сбит йеменскими мятежниками-хуситами.

Два других беспилотника MQ-9 Reaper были потеряны в ноябре и декабре. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в примерно $30 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi