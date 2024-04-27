Судно получило повреждения в результате ракетного удара у побережья Йемена

Гражданское судно получило повреждения в результате ракетного удара, которому оно подверглось в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена.

Гражданское судно получило повреждения в результате ракетного удара, которому оно подверглось в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена.

Как передает Report , об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, нападению подвергся ранее принадлежавший британской компании танкер под флагом Панамы, следовавший из Приморска в Вадинар. Компания не указывает название судна, однако отмечает, что в качестве его владельца указана компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, а само судно используется для осуществления "связанной с Россией торговли".

"Капитан судна сообщил о двух атаках. В результате первой на небольшой дистанции от судна произошел взрыв, который почувствовал находящийся на борту экипаж. Вторая атака на судно, по-видимому, была осуществлена двумя ракетами, и судно получило повреждения. Власти расследуют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении UKMTO.

Нападение произошло в 14 морских милях к юго-западу от города Эль-Муха в Йемене.