Судно получило повреждения в результате ракетного удара у побережья Йемена

Гражданское судно получило повреждения в результате ракетного удара, которому оно подверглось в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена.
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По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, нападению подвергся ранее принадлежавший британской компании танкер под флагом Панамы, следовавший из Приморска в Вадинар. Компания не указывает название судна, однако отмечает, что в качестве его владельца указана компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, а само судно используется для осуществления "связанной с Россией торговли".
"Капитан судна сообщил о двух атаках. В результате первой на небольшой дистанции от судна произошел взрыв, который почувствовал находящийся на борту экипаж. Вторая атака на судно, по-видимому, была осуществлена двумя ракетами, и судно получило повреждения. Власти расследуют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении UKMTO.
Нападение произошло в 14 морских милях к юго-западу от города Эль-Муха в Йемене.