Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина

Главы Китая и Франции Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Они призывают к решительной реализации плана о создании двух государств.

Главы Китая и Франции Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Они призывают к решительной реализации плана о создании двух государств.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на совместное заявление Китая и Франции по ситуации на Ближнем Востоке.

"(Призывают) обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств, (обеспечить) совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме", - говорится в тексте.

В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, председатель КНР Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию. В понедельник китайский лидер провел переговоры с Макроном.