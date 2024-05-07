Нарендра Моди проголосовал на парламентских выборах в Индии

Во вторник, 7 мая, в Индии проходит третий этап парламентских выборов. Премьер-министр страны Нарендра Моди проголосовал в своем родном штате Гуджарат.

Во вторник, 7 мая, в Индии проходит третий этап парламентских выборов. Премьер-министр страны Нарендра Моди проголосовал в своем родном штате Гуджарат.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что почти миллиард человек проголосуют на всеобщих выборах, которые проходят в Индии в семь этапов. Выборы начались 19 апреля и завершатся 1 июня, результаты должны объявить 4 июня.

Данные выборы являются самыми масштабными в мире. Голосование во вторник охватывает 93 места в 11 штатах и территориях. Таким образом, завершится голосование за 283 из 543 выборных мест в парламенте.

Напомним, что явка избирателей в 66,14% и 66,71% на первых двух этапах была несколько ниже, чем на соответствующих этапах пять лет назад - аналитики обвиняют в этом жару и отсутствие единого сильного вопроса, мотивирующего население идти на избирательные участки.