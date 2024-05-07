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Не менее 20 человек погибли при ударах Армии Израиля по Рафаху

Не менее 20 человек погибли при ударах Армии Израиля по Рафаху По меньшей мере 20 человек погибли во вторник в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по целям в городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
7 мая 2024 г. 11:37
Не менее 20 человек погибли при ударах Армии Израиля по Рафаху

По меньшей мере 20 человек погибли во вторник в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по целям в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские военные самолеты также обстреляли школу, где размещались перемещенные лица, в лагере для беженцев Аш-Шати. В результате ударов погиб один человек, есть раненые.

Отметим, что 7 мая ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом. Как указала пресс-служба израильской армии, военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха.

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Версия на английском языке At least 20 killed in Israeli attacks on Rafah in Gaza -- state agency

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