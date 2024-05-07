Не менее 20 человек погибли при ударах Армии Израиля по Рафаху

По меньшей мере 20 человек погибли во вторник в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по целям в городе Рафах на юге сектора Газа.

По меньшей мере 20 человек погибли во вторник в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по целям в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские военные самолеты также обстреляли школу, где размещались перемещенные лица, в лагере для беженцев Аш-Шати. В результате ударов погиб один человек, есть раненые.

Отметим, что 7 мая ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом. Как указала пресс-служба израильской армии, военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха.