СМИ: В новый пакет санкций ЕС против РФ могут попасть более 50 компаний и лиц

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, подготовка которого все еще продолжается, предусматривает введение рестрикций в отношении 52 физических и юридических лиц.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, подготовка которого все еще продолжается, предусматривает введение рестрикций в отношении 52 физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

По ее информации, Брюссель предлагает странам - членам сообщества запретить не импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, а лишь реэкспорт этого топлива за пределы Евросоюза. Представители европейских государств обсудят такую инициативу 8 мая.

Как подчеркивает издание, в случае ее принятия мера может оказать существенное влияние на такие страны, как Испанию - крупнейшего в ЕС импортера СПГ из России. По версии газеты, Брюссель также выступает за запрет на новые европейские инвестиции в сектор СПГ РФ.

Отметим, что ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.