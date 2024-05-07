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Швеция усиливает меры безопасности на "Евровидении" из-за опасения терактов

Швеция усиливает меры безопасности на "Евровидении" из-за опасения терактов В шведском Мальмё, где пройдет конкурс "Евровидение", принимаются экстренные меры безопасности, в том числе размещение снайперов на крышах.
Другие страны
7 мая 2024 г. 10:11
Швеция усиливает меры безопасности на Евровидении из-за опасения терактов

В шведском Мальмё, где пройдет конкурс "Евровидение", принимаются экстренные меры безопасности, в том числе размещение снайперов на крышах.

Как передает Report, об этом пишет издание The European Conservative.

Как отмечает издание, участие Израиля в конкурсе на фоне ситуации в секторе Газа вызывает недовольство среди мусульманской общины Мальмё.

При этом почти каждую субботу в городе проходят демонстрации против войны в Газе. Представительница Израиля на конкурсе Эден Голан на фоне угроз не приняла участие в церемонии открытия конкурса, которая прошла 5 мая.

"Совет национальной безопасности Израиля заявил об "обоснованном страхе" перед терроризмом на шестидневном музыкальном конкурсе", - говорится в статье.

Также в ней подчеркивается, что организаторы "Евровидения" заявили о своем намерении запретить зрителям приносить любые палестинские флаги и символы, а шведская полиция предупредила о риске взрывов, расстрелов и даже похищений.

Напомним, что песенный конкурс пройдет с 7 по 11 мая.

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