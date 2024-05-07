ЦАХАЛ начал точечную контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха

Израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха на юге сектора Газа.

Израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее она сообщила о том, что израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах".

"После получения разведывательной информации, которая показала, что КПП "Рафах" в восточной части Рафаха использовался в террористических целях, войскам ЦАХАЛ удалось установить оперативный контроль над КПП "Рафах" со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении.