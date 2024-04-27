Канада выделит Украине $2,1 млн на производство БПЛА

Власти Канады выделят Киеву 3 млн канадских долларов ($2,1 млн) на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на украинской территории.

Власти Канады выделят Киеву 3 млн канадских долларов ($2,1 млн) на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на украинской территории.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

"Канада выделяет Украине 3 млн долларов на производство БПЛА Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине", - указал министр.

Кроме того, Канада направит 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на закупку боеприпасов для украинских вооруженных сил в рамках чешской инициативы.