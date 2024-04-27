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Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами

Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 01:49
Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника.

Блинкен также обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, которые, как отмечает издание, зашли в тупик. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указывает The New York Times, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой - сильной жарой. Жара в сочетании с нехваткой чистой воды "сделала жизнь многих жителей Газы невыносимой и усилила опасения по поводу распространения болезней".

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