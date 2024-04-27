Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника.

Блинкен также обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, которые, как отмечает издание, зашли в тупик. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указывает The New York Times, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой - сильной жарой. Жара в сочетании с нехваткой чистой воды "сделала жизнь многих жителей Газы невыносимой и усилила опасения по поводу распространения болезней".