Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон после решения "зеленых" покинуть правительство подала в отставку спустя всего несколько часов после того, как была избрана премьером страны.

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон после решения "зеленых" покинуть правительство подала в отставку спустя всего несколько часов после того, как была избрана премьером страны.

Как передает Report, об этом сообщает шведская радиостанция Radio Sweden .

"Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования", - отметила радиостанция.

В среду проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования, прошедшего в шведском риксдаге (парламенте страны), большая часть депутатов поддержали проект, предложенный оппозицией.