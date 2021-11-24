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Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон после решения "зеленых" покинуть правительство подала в отставку спустя всего несколько часов после того, как была избрана премьером страны.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 22:03
Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон после решения "зеленых" покинуть правительство подала в отставку спустя всего несколько часов после того, как была избрана премьером страны.

Как передает Report, об этом сообщает шведская радиостанция Radio Sweden.

"Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования", - отметила радиостанция.

В среду проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования, прошедшего в шведском риксдаге (парламенте страны), большая часть депутатов поддержали проект, предложенный оппозицией.

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