Правительство Франции проводит экстренное совещание из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Правительство Франции проводит экстренное заседание в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

По сообщению западноевропейского бюро Report, члены правительства обсуждают пути устранения последствий пожара и восстановления собора.

Напомним, что вчера в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Министерство внутренних дел заявило о том, что будет трудно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть историческому зданию прежний облик. Пожар, вспыхнувший в Соборе, продолжался более 10 часов. Потушить его удалось лишь за полночь. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.