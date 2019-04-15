Во Франции горит Собор Парижской Богоматери - ВИДЕО

Пожар охватил Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) в столице Франции, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Судя по кадрам, которые публикует очевидцы в социальных сетях, пламя охватило одну из башен собора.
Клубы дыма вздымаются над городом, и видны даже издалека.
Сообщается, что в результате пожара обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с инцидентом отложил телевизионное обращение к нации и выехал на место происшествия.
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