МИД Австрии призвал к политическому решению кризиса в Сирии

Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Как передает Report , данная публикация была опубликована на странице МИД Австрии в соцсети Х.

"Мы призываем к упорядоченному, инклюзивному и мирному переходу на основе резолюции 2254 СБ ООН, который открывает перспективы для всех сирийцев и позволит миллионам беженцев вернуться домой", - говорится в публикации.

The fall of the Assad regime marks a historic turning point after years of repression and conflict.



We call for an orderly, inclusive and peaceful transition based on UNSC Resolution 2254 that creates perspectives for all Syrians & allows the millions of refugees to return home.