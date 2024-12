Avstriya XİN Suriyadakı böhranın siyasi həllinə çağırıb

Avstriya BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2254 saylı qətnaməsi əsasında Suriyadakı böhranın siyasi həllinə çağırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilir.

“Biz bütün suriyalılar üçün perspektivlər açan və milyonlarla qaçqının evlərinə qayıtmasına imkan verən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2254-cü maddəsinə əsaslanan nizamlı, əhatəli və dinc keçidə çağırırıq”, - paylaşımda qeyd olunub.

The fall of the Assad regime marks a historic turning point after years of repression and conflict.



We call for an orderly, inclusive and peaceful transition based on UNSC Resolution 2254 that creates perspectives for all Syrians & allows the millions of refugees to return home.