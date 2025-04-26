Названо число зданий, поврежденных при землетрясениях в Стамбуле

Более 400 зданий повреждены после серии землетрясений 23 апреля в Стамбуле.

Более 400 зданий повреждены после серии землетрясений 23 апреля в Стамбуле.

Как сообщает Report , об этом заявил в соцсети Х министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

"В 39 районах Стамбула проверено 8 367 зданий, из которых 437 получили небольшие повреждения", - сообщил он.

Оценка ущерба продолжается, после завершения проверок будут приняты необходимые меры, отметил министр.

По словам Курума, больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер, Эсенлер, Багджылар, Авджылар и Кючукчекмедже. Из-за продолжающихся афтершоков в городе определенная часть населения все еще не решается вернуться в свои дома.