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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Мартин: Участники ЕПС договорились поддерживать Украину и противодействовать гибридным угрозам

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 22:45
    Мартин: Участники ЕПС договорились поддерживать Украину и противодействовать гибридным угрозам

    Участники 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) подтвердили неизменную поддержку Украины и выступили за углубление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пресс-конференции по итогам встречи в Дублине.

    "Мы подтвердили нашу неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - сказал он, осудив усиливающиеся российские атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру страны.

    По словам Мартина, еще одним ключевым итогом обсуждений стал призыв к более тесному сотрудничеству в предотвращении гибридных угроз, в том числе направленных против демократических процессов.

    Он также отметил необходимость укрепления инновационного потенциала и конкурентоспособности Европы за счет технологического развития.

    Михол Мартин Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Российско-украинский конфликт
    Avropa Siyasi Birliyinin sammitində Ukraynaya dəstək təsdiqlənib
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