Мартин: Участники ЕПС договорились поддерживать Украину и противодействовать гибридным угрозам

Участники 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) подтвердили неизменную поддержку Украины и выступили за углубление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пресс-конференции по итогам встречи в Дублине.

"Мы подтвердили нашу неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - сказал он, осудив усиливающиеся российские атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру страны.

По словам Мартина, еще одним ключевым итогом обсуждений стал призыв к более тесному сотрудничеству в предотвращении гибридных угроз, в том числе направленных против демократических процессов.

Он также отметил необходимость укрепления инновационного потенциала и конкурентоспособности Европы за счет технологического развития.