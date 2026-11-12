Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ги Пармелен: Следующий саммит ЕПС пройдет в Цюрихе в апреле 2027 года

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 22:53
    Ги Пармелен: Следующий саммит ЕПС пройдет в Цюрихе в апреле 2027 года

    Следующий, 10-й, саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 15 апреля 2027 года в Цюрихе, в конференц-центре The Circle.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам саммита ЕПС в Дублине.

    "Для нас будет честью принять 10-й саммит в Швейцарии, продолжив нашу давнюю традицию содействия диалогу и мирному сотрудничеству", - сказал он.

    По его словам, Швейцария намерена использовать предстоящую встречу для развития сотрудничества между участниками сообщества и выработки совместных подходов к укреплению стабильности, безопасности и процветания на европейском континенте.

    Пармелен подчеркнул, что вызовы, стоящие перед Европой, не ограничиваются национальными границами и не могут быть решены усилиями отдельных государств. Он также отметил важность ЕПС для укрепления взаимного доверия, обсуждения вопросов безопасности и повышения конкурентоспособности Европы.

    Ги Пармелен Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Швейцария
    Avropa Siyasi Birliyinin növbəti sammiti 2027-ci ilin aprelində keçiriləcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:50
    Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу проведенных матчей
    Футбол
    23:34
    IRNA: ВС США ударили по иранскому городу Сирик
    В регионе
    23:26
    Кошта: Будущее европейской безопасности не может решаться без Европы
    Другие страны
    23:10
    Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Внешняя политика
    23:05
    SpaceX отрицает введение новых ограничений доступа ВС Украины к Starshield
    Другие страны
    22:53
    Ги Пармелен: Следующий саммит ЕПС пройдет в Цюрихе в апреле 2027 года
    Другие страны
    22:45
    Мартин: Участники ЕПС договорились поддерживать Украину и противодействовать гибридным угрозам
    Другие страны
    22:37
    В Италии в школы продолжают поступать угрозы о возможных взрывах
    Другие страны
    22:20
    Фото
    В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу
    Внешняя политика
    Лента новостей