Ги Пармелен: Следующий саммит ЕПС пройдет в Цюрихе в апреле 2027 года

Следующий, 10-й, саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 15 апреля 2027 года в Цюрихе, в конференц-центре The Circle.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам саммита ЕПС в Дублине.

"Для нас будет честью принять 10-й саммит в Швейцарии, продолжив нашу давнюю традицию содействия диалогу и мирному сотрудничеству", - сказал он.

По его словам, Швейцария намерена использовать предстоящую встречу для развития сотрудничества между участниками сообщества и выработки совместных подходов к укреплению стабильности, безопасности и процветания на европейском континенте.

Пармелен подчеркнул, что вызовы, стоящие перед Европой, не ограничиваются национальными границами и не могут быть решены усилиями отдельных государств. Он также отметил важность ЕПС для укрепления взаимного доверия, обсуждения вопросов безопасности и повышения конкурентоспособности Европы.