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США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk

США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA) представило на утверждение Конгрессу сделку по продаже Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk на общую сумму 2,19 млрд долларов для усиления возможностей Королевского флота.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 23:32
США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk

Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA) представило на утверждение Конгрессу сделку по продаже Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk на общую сумму 2,19 млрд долларов для усиления возможностей Королевского флота.

Как передает Report со ссылкой на издание Army Recognition, накануне данное предложение одобрил Госдеп США.

Согласно информации, крылатыми ракетами предполагается оснастить корабли ВМС Нидерландов, в частности, фрегаты класса De Zeven Provincien и перспективные корабли, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

Такое оружие превратит Королевский флот Нидерландов в одни из немногих ВМС среди стран-членов НАТО, способных наносить глубокие удары по наземным целям, утверждает издание.

Отметим, что крылатая ракета Tomahawk, которая может запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, имеет дальность действия 1,6 тыс. км. Она несет 450-килограммовую обычную боеголовку и способна c высокой точностью поражать хорошо защищенные цели.

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Версия на английском языке US approves $2.19B sale of 175 Tomahawk naval cruise missiles to Netherlands Navy
Версия на азербайджанском языке ABŞ Niderlanda 175 ədəd “Tomahawk” raketi satacaq

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