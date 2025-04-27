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Die Weltwoche: В Брюсселе хотят отставки "токсичной" главы Еврокомиссии

Die Weltwoche: В Брюсселе хотят отставки "токсичной" главы Еврокомиссии Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 01:14
Die Weltwoche: В Брюсселе хотят отставки токсичной главы Еврокомиссии

Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки.

Как передает Report, об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По их сведениям, в Брюсселе считают, что отставка главы ЕК могла бы "разблокировать многие процессы" в Евросоюзе. Издание указывает, что политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований фон дер Ляйен.

"На западе - торговый спор с США, на востоке - конфликт в Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны), к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем", - поясняет журнал.

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации (20 января 2025 года) не встречался с главой Еврокомиссии. Госсекретарь Марко Рубио за это время отменил две встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая специально для этого приезжала в Вашингтон. Рубио объяснил это "несовпадением графиков".

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Версия на азербайджанском языке “Die Weltwoche”: Brüssel Avropa Komissiyasının toksik rəhbərinin istefasını istəyir

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