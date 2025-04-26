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Глава МВД Ирана: Пожар в порту Шахид-Раджаи вспыхнул с новой силой

Глава МВД Ирана: Пожар в порту Шахид-Раджаи вспыхнул с новой силой Пожар в иранском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня.
В регионе
26 апреля 2025 г. 23:17
Глава МВД Ирана: Пожар в порту Шахид-Раджаи вспыхнул с новой силой

Пожар в иранском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.

"Для контроля над кризисом мобилизованы все государственные и провинциальные силы. Из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился. Были приняты меры, включая возведение насыпей и размещение пустых контейнеров вокруг места происшествия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня", - сказал он.

Он добавил, что в локализации пожара задействованы все возможные службы, они работают в усиленном режиме.

Отметим, что мощный взрыв прогремел сегодня днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 8 человек, еще 750 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İran DİN başçısı: Şahid Rəcai limanında yanğın yenidən alovlanıb

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