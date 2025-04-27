Трамп обещал эстонскому коллеге не выходить из переговорного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп заверил эстонского коллегу Алара Кариса, что Вашингтон не выйдет из переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Президент США Дональд Трамп заверил эстонского коллегу Алара Кариса, что Вашингтон не выйдет из переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ERR.

А.Карис рассказал, что спросил у Трампа, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все возможное, чтобы США оставались посредником в переговорах между Украиной и Россией.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника - ред.)", - сообщил эстонский президент.

По его словам, Трамп пообещал это и отметил, что стороны уже достаточно близки к решению после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.