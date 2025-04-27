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Трамп обещал эстонскому коллеге не выходить из переговорного процесса по Украине

Трамп обещал эстонскому коллеге не выходить из переговорного процесса по Украине Президент США Дональд Трамп заверил эстонского коллегу Алара Кариса, что Вашингтон не выйдет из переговорного процесса между Киевом и Москвой.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 00:28
Трамп обещал эстонскому коллеге не выходить из переговорного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп заверил эстонского коллегу Алара Кариса, что Вашингтон не выйдет из переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ERR.

А.Карис рассказал, что спросил у Трампа, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все возможное, чтобы США оставались посредником в переговорах между Украиной и Россией.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника - ред.)", - сообщил эстонский президент.

По его словам, Трамп пообещал это и отметил, что стороны уже достаточно близки к решению после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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