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Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют соцсеть X

Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют соцсеть X Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X, владельцем которой он является.
Другие страны
7 августа 2024 г. 05:38
Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют соцсеть X

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим соцсеть "X", владельцем которой он является.

Как передает Report, об этом И.Маск написал на своей странице в социальной сети "Х"

"Два года мы пробовали мир, теперь - война", - говорится в публикации.

Компания "Х" подала иски в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа, Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной называется "систематический незаконный бойкот" соцсети со стороны компаний, которые не размещают на ее страницах рекламу.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask “X” sosial şəbəkəsini boykot edənlərə “müharibə” elan edib

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