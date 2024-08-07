Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют соцсеть X

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X, владельцем которой он является.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим соцсеть "X", владельцем которой он является.

Как передает Report, об этом И.Маск написал на своей странице в социальной сети "Х"

"Два года мы пробовали мир, теперь - война", - говорится в публикации.

Компания "Х" подала иски в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа, Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной называется "систематический незаконный бойкот" соцсети со стороны компаний, которые не размещают на ее страницах рекламу.