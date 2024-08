Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют соцсеть X

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим соцсеть "X", владельцем которой он является.

Как передает Report, об этом И.Маск написал на своей странице в социальной сети "Х"

"Два года мы пробовали мир, теперь - война", - говорится в публикации.

Компания "Х" подала иски в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа, Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной называется "систематический незаконный бойкот" соцсети со стороны компаний, которые не размещают на ее страницах рекламу.