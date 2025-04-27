Число погибших при взрыве в иранском порту достигло 28 человек

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива недалеко от города Бендер-Аббас возросло до 18.

Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 28 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Press TV.

"Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек", - говорится в сообщении агентства.

10:53

Число погибших из-за взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом 27 апреля сообщил глава судебной власти провинции Моджтаба Кахремани.

"Трагический инцидент унес жизни 25 человек", - сказал он.

Глава МВД Ирана Искандар Момени отметил в свою очередь, что пожар в порту локализован на 80%, работы по локализации возгорания также должны быть окончены в ближайшие часы.

10:29

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139 человек.

Как передает Report , об этом сообщила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в соцсети Х.

"Ситуация в порту Шахид-Раджаи под контролем. В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом", - написала она.

08:46

Число погибших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива недалеко от города Бендер-Аббас возросло до 18.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил глава Управления кризисными ситуациями провинции Хормозган Мехрдад Гасанзаде.

По его словам, в результате инцидента пострадали свыше 800 человек.

Точной информации о причинах взрыва нет.

"Операция по тушению пожара, начавшаяся вчера вечером, сейчас близится к завершающей стадии. Пожарным командам при поддержке экстренных служб, а также с использованием материально-технических средств нашей и соседних провинций удалось взять пожар под контроль", - сказал Гасанзаде.

Он добавил, что треть пострадавших остаются в больницах.