NYT назвала предварительную причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Используемый в твердом ракетном топливе перхлорат натрия мог стать причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи.
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Что могло привести к взрыву этого вещества, собеседник издания не уточняет.
Напомним, что сильный взрыв произошел в субботу утром в порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива недалеко от города Бендер-Аббас. По последним данным, погибли 14 человек, более 750 получили ранения.
На место происшествия прибыл глава МВД страны Эскандар Момени. Причина взрыва официально пока не названа.