NYT назвала предварительную причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Используемый в твердом ракетном топливе перхлорат натрия мог стать причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи.

Используемый в твердом ракетном топливе перхлорат натрия мог стать причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Что могло привести к взрыву этого вещества, собеседник издания не уточняет.

Напомним, что сильный взрыв произошел в субботу утром в порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива недалеко от города Бендер-Аббас. По последним данным, погибли 14 человек, более 750 получили ранения.

На место происшествия прибыл глава МВД страны Эскандар Момени. Причина взрыва официально пока не названа.