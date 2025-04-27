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WSJ: Чиновников в США начнут проверять на лояльность Трампу

WSJ: Чиновников в США начнут проверять на лояльность Трампу Американских чиновников начнут проверять на лояльность президенту США Дональду Трампу и готовность следовать его политическому курсу.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 07:55
WSJ: Чиновников в США начнут проверять на лояльность Трампу

Американских чиновников начнут проверять на лояльность президенту США Дональду Трампу и готовность следовать его политическому курсу.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что проверки начнутся с 1 октября 2025 года, когда контроль над кадровой политикой перейдет Федеральному управлению кадров. Чиновников будут оценивать на готовность "добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента".

Газета подчеркивает, что продвижение политики Трампа станет ключевым элементом характеристики чиновников.

До этого госслужащих оценивали на основании компетентности и лидерских качеств, а прием сотрудников на работу не требовал одобрения со стороны Федерального управления кадров.

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