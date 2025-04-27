Премьер-лига: "Карабах" может досрочно оформить чемпионство

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 32-го тура.
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Судьба чемпионства может проясниться в игре "Сабах" - "Карабах", которая начнется в 20:00. Агдамский клуб, возглавляющий турнирную таблицу с 76 очками, досрочно обеспечит себе золотые медали, если не проиграет этот матч. Столичная команда занимает пятое место, у нее в активе 39 баллов.
В другом матче дня аутсайдер "Сабаил" примет "Араз-Нахчыван". Матч на "АСКО Арене" начнется в 17:30. Гости набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице, "моряки" занимают последнее, десятое место с 20 баллами.
Премьер-лига Азербайджана
IV круг, XXXII тур
27 апреля
17:30 "Сабаил" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Раиль Рамазанов, Эльвин Байрамов.
VAR: Ингилаб Мамедов.
AVAR: Намиг Гусейнов.
Судья-инспектор: Рамиль Диниев.
Представитель АФФА: Эльман Мусаев.
"АСКО Арена".
20:00 "Сабах" – "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Эмами, Али Алиев.
VAR: Эльчин Масиев.
AVAR: Парвин Талибов.
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Зумруд Агаева.
"Банк Республика Арена".
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на своем поле сыграл вничью с "Шамахы" — 1:1, а "Зиря" на выезде обыграла "Кяпяз" — 1:0.