Премьер-лига: "Карабах" может досрочно оформить чемпионство

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 32-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще два матча 32-го тура.

Как сообщает Report , центральная встреча тура состоится на "Банк Республика Арене".

Судьба чемпионства может проясниться в игре "Сабах" - "Карабах", которая начнется в 20:00. Агдамский клуб, возглавляющий турнирную таблицу с 76 очками, досрочно обеспечит себе золотые медали, если не проиграет этот матч. Столичная команда занимает пятое место, у нее в активе 39 баллов.

В другом матче дня аутсайдер "Сабаил" примет "Араз-Нахчыван". Матч на "АСКО Арене" начнется в 17:30. Гости набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице, "моряки" занимают последнее, десятое место с 20 баллами.

Премьер-лига Азербайджана

IV круг, XXXII тур

27 апреля

17:30 "Сабаил" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Раиль Рамазанов, Эльвин Байрамов.

VAR: Ингилаб Мамедов.

AVAR: Намиг Гусейнов.

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

Представитель АФФА: Эльман Мусаев.

"АСКО Арена".

20:00 "Сабах" – "Карабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Эмами, Али Алиев.

VAR: Эльчин Масиев.

AVAR: Парвин Талибов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Зумруд Агаева.

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на своем поле сыграл вничью с "Шамахы" — 1:1, а "Зиря" на выезде обыграла "Кяпяз" — 1:0.