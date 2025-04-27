Китай стал мировым лидером в области атомной энергетики

Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики, обойдя США и Францию.

Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики, обойдя США и Францию.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики.

"Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", — указано в документе.

Отдельно подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.

При этом в Поднебесной жестко контролируют процесс утилизации радиоактивных отходов. Так, в КНР действует крупнейшая в мире сеть радиационного мониторинга — для поддержания уровня радиации вокруг ядерных объектов в безопасных пределах. Благодаря этому атомные энергоблоки в Китае проработали уже более 600 реакторо-лет с превосходными показателями безопасности.

Кроме того, Китай добился еще одного прорыва в энергетической сфере: установленная мощность ветровой и фотоэлектрической энергетики страны достигла 1,482 млрд кВт и впервые в истории обошла показатели тепловой энергетики.