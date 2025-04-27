Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Сьерра-Леоне Джулиуса Мааду Био по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.
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"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Сьерра-Леоне.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.