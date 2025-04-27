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Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Сьерра-Леоне Джулиуса Мааду Биона по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 10:54
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Сьерра-Леоне Джулиуса Мааду Био по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы нашего государства.

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Сьерра-Леоне.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Sierra Leone
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Syerra-Leone Prezidentini təbrik edib

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