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Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси В результате крушения одномоторного самолета Mooney M20TN в американском штате Теннесси погибли три человека.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 06:06
Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

В результате крушения одномоторного самолета Mooney M20TN в американском штате Теннесси погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

Согласно информации, инцидент произошел около полудня в одной миле к югу от взлетно-посадочной полосы в округе Уайт. Воздушное судно вылетело из Алабамы и потерпело крушение при заходе на посадку в региональном аэропорту Аппер-Камберленд. На борту находились три человека, никто не выжил.

Личности погибших не раскрываются.

На месте работают специалисты Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которые и возглавят расследование.

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