Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

В результате крушения одномоторного самолета Mooney M20TN в американском штате Теннесси погибли три человека.

В результате крушения одномоторного самолета Mooney M20TN в американском штате Теннесси погибли три человека.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News.

Согласно информации, инцидент произошел около полудня в одной миле к югу от взлетно-посадочной полосы в округе Уайт. Воздушное судно вылетело из Алабамы и потерпело крушение при заходе на посадку в региональном аэропорту Аппер-Камберленд. На борту находились три человека, никто не выжил.

Личности погибших не раскрываются.

На месте работают специалисты Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которые и возглавят расследование.