Большинство американцев поддерживают Трампа по итогам первых 100 дней его президентства

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев.

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

Исследование показало, что 7 из 10 американцев оценили действия Трампа как соответствующие их ожиданиям.

При этом, как указывает агентство, это не означает, что большинство американцев довольны политикой президента. 44% участников опроса считают, что Трамп неправильно определил приоритетные направления своей деятельности, 24% согласны с его выбором. 62% считают, что Соединенные Штаты при Трампе развиваются в неправильном направлении.

В целом 4 из 10 опрошенных одобряют президентскую деятельность Трампа. Около трети американцев сказали, что одобрительно относятся к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. 4 из 10 респондентов положительно высказались о министре здравоохранения и социальных служб Роберте Кеннеди - младшем.

Опрос проводился с 17 по 21 апреля, в нем принимали участие более 1,2 тыс. американцев. Погрешность составила 3,9 п.п.