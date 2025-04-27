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Большинство американцев поддерживают Трампа по итогам первых 100 дней его президентства

Большинство американцев поддерживают Трампа по итогам первых 100 дней его президентства Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 08:34
Большинство американцев поддерживают Трампа по итогам первых 100 дней его президентства

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

Исследование показало, что 7 из 10 американцев оценили действия Трампа как соответствующие их ожиданиям.

При этом, как указывает агентство, это не означает, что большинство американцев довольны политикой президента. 44% участников опроса считают, что Трамп неправильно определил приоритетные направления своей деятельности, 24% согласны с его выбором. 62% считают, что Соединенные Штаты при Трампе развиваются в неправильном направлении.

В целом 4 из 10 опрошенных одобряют президентскую деятельность Трампа. Около трети американцев сказали, что одобрительно относятся к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. 4 из 10 респондентов положительно высказались о министре здравоохранения и социальных служб Роберте Кеннеди - младшем.

Опрос проводился с 17 по 21 апреля, в нем принимали участие более 1,2 тыс. американцев. Погрешность составила 3,9 п.п.

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Версия на азербайджанском языке 100 gün: Amerikalıların əksəriyyəti Trampı dəstəkləyir

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