Таиланд намерен вдвое сократить продолжительность безвизового режима

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный департамент королевства по связям с общественностью.

"Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават недавно распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда после того, как обнаружилось, что некоторые гости нарушали закон, например, оставались дольше положенного времени и работали нелегально. Соответствующие ведомства, включая МИД, МВД и министерство туризма и спорта, были призваны изучить эффективность системы, особенно продолжительность пребывания, чтобы она соответствовала цели, которая заключается в развитии туризма. В настоящее время система безвизового въезда доступна для граждан 93 стран и территорий, посещающих Таиланд с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней, действие безвизового режима может быть продлено на период, не превышающий 30 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля 2024 года одобрил постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях.