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При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек

При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 11:15
При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек

При наезде внедорожника на участников фестиваля филиппинской общины в Ванкувере погибли по меньшей мере восемь человек, шестеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди погибших числится ребенок. Власти пока не подтвердили информацию о жертвах.

Свидетели отмечают, как черный внедорожник Audi проехал сквозь толпу около 8 часов вечера. На месте происшествия в качестве подозреваемого был арестован 30-летний житель Ванкувера.

09:34

В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.

"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00 (7:00 по бакинскому времени). Водитель задержан", — говорится в сообщении.

Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, ölənlər var

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