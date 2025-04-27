При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек

При наезде внедорожника на участников фестиваля филиппинской общины в Ванкувере погибли по меньшей мере восемь человек, шестеро пострадали.
Как передает
По их сведениям, среди погибших числится ребенок. Власти пока не подтвердили информацию о жертвах.
Свидетели отмечают, как черный внедорожник Audi проехал сквозь толпу около 8 часов вечера. На месте происшествия в качестве подозреваемого был арестован 30-летний житель Ванкувера.
В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые.
Как передает
"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00 (7:00 по бакинскому времени). Водитель задержан", — говорится в сообщении.
Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.