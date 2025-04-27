При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек

При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли не менее восьми человек

В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые.

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При наезде внедорожника на участников фестиваля филиппинской общины в Ванкувере погибли по меньшей мере восемь человек, шестеро пострадали. Как передает Report , об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники. По их сведениям, среди погибших числится ребенок. Власти пока не подтвердили информацию о жертвах. Свидетели отмечают, как черный внедорожник Audi проехал сквозь толпу около 8 часов вечера. На месте происшествия в качестве подозреваемого был арестован 30-летний житель Ванкувера. 09:34 В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые. Как передает Report , об этом сообщила городская полиция в соцсети Х. "Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00 (7:00 по бакинскому времени). Водитель задержан", — говорится в сообщении. Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента. Подпишитесь на наш Telegram канал