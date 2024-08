İlon Mask “X” sosial şəbəkəsini boykot edənlərə “müharibə” elan edib

Amerikalı sahibkar İlon Mask sahibi olduğu "X" sosial şəbəkəsini boykot edən şirkətlərə “müharibə” elan etdiyini söyləyib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İ.Mask “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

"İki ildir sülhü, indi müharibəni sınayaq", - paylaşımda deyilir.

"X" şirkəti məsul media üzrə Qlobal Alyansı, Ümumdünya Reklamçılar Federasiyasını və ayrı-ayrı şirkətləri məhkəməyə verib. Səbəb sosial şəbəkənin səhifələrində reklam yerləşdirməyən şirkətlər tərəfindən "sistematik qanunsuz boykot"udur.