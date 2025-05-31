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Azərbaycan Kubokunun qalibi olan "Sabah" komandası mükafatlandırılıb

Azərbaycan Kubokunun qalibi olan "Sabah" komandası mükafatlandırılıb Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi olan "Sabah" komandası mükafatlandırılıb.
Futbol
31 may 2025 22:29
Azərbaycan Kubokunun qalibi olan Sabah komandası mükafatlandırılıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi olan "Sabah" komandası mükafatlandırılıb.

"Report"un məlumatına medalları AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf, baş katib Cahangir Fərəcullayev, Peşəkar Futbol Liqasının texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov təqdim ediblər.

İlk olaraq Misli Premyer Liqasının bombaridi olan "Qarabağ"ın oyunçusu Leandro Andradeyə mükafat təqdim edilib.

Ardınca ölkə kubokunun finalçısı "Qarabağ"a gümüş medallar verilib. Sonra qalib "Sabah"ın üzvlərinə medallar və kubok təqdim olunub.

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