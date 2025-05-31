Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi olan "Sabah" komandası mükafatlandırılıb.
"Report"un məlumatına medalları AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf, baş katib Cahangir Fərəcullayev, Peşəkar Futbol Liqasının texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov təqdim ediblər.
İlk olaraq Misli Premyer Liqasının bombaridi olan "Qarabağ"ın oyunçusu Leandro Andradeyə mükafat təqdim edilib.
Ardınca ölkə kubokunun finalçısı "Qarabağ"a gümüş medallar verilib. Sonra qalib "Sabah"ın üzvlərinə medallar və kubok təqdim olunub.