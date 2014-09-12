Порошенко: Киев вернет Крым не военными, а экономическими методами

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Официальный Киев намерен вернуть Крым не военными, а экономическими методами. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Говорят, что мы потеряли Крым, но это не так. В Крыму произошло военное вторжение, но Крым обязательно будет снова с нами. И возможно, это произойдет не военным путем – мы начнем борьбу за умы крымчан. Я уверен: наша страна будет свободной, демократичной и успешной. И единственный путь к интеграции Крыма в Украину – показать, что жизнь к северу от перешейка будет лучше», — заявил Порошенко. По его словам, существует схожий путь и для решения кризиса на востоке Украины.

Политический кризис, охвативший Украину в конце 2013 года, затронул и Крым. После вооруженного захвата здания парламента АРК неизвестными лицами с российскими флагами, на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета Крыма было принято решение о проведение референдума по выходу из состава Украины. 16 марта в автономной республике Крым состоялся референдум, легитимность которого не была признана ни Украиной, ни международным сообществом. Согласно итогам "референдума" Крым был включен в состав России.