Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией"

Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией" (Северная Македония) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией" (Северная Македония) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, первый матч в Скопье обслужит бригада рефери из Словакии, а ответный матч в Баку - из Нидерландов.

Главным арбитром выездного матча "Карабаха" будет Иван Кружляк. Ему будут помогать Бранислав Ханчко и Ян Позор. Функции четвертого судьи будет выполнять Петер Кралёвич. Судьей VAR на матче выступит Михал Оченаш, а арбитром AVAR - Борис Маргефка.

Матч в Баку обслужит Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стеегстра и Ян де Врис. Четвертым арбитром матча будет Марк Нагтегал, судьей VAR - Деннис Хиглер, а арбитром AVAR - Ричард Мартенс.

5 августа в 22:00 по бакинскому времени состоится матч между командами на стадионе Todor Proeski в Северной Македонии, а 12 августа в 20:00 - на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.