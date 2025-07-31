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Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией"

Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией" Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией" (Северная Македония) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
31 июля 2025 г. 15:17
Обнародованы назначения на матчи Карабаха со Шкендией

Обнародованы назначения на матчи "Карабаха" со "Шкендией" (Северная Македония) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, первый матч в Скопье обслужит бригада рефери из Словакии, а ответный матч в Баку - из Нидерландов.

Главным арбитром выездного матча "Карабаха" будет Иван Кружляк. Ему будут помогать Бранислав Ханчко и Ян Позор. Функции четвертого судьи будет выполнять Петер Кралёвич. Судьей VAR на матче выступит Михал Оченаш, а арбитром AVAR - Борис Маргефка.

Матч в Баку обслужит Данни Маккели. Ему будут помогать Хессель Стеегстра и Ян де Врис. Четвертым арбитром матча будет Марк Нагтегал, судьей VAR - Деннис Хиглер, а арбитром AVAR - Ричард Мартенс.

5 августа в 22:00 по бакинскому времени состоится матч между командами на стадионе Todor Proeski в Северной Македонии, а 12 августа в 20:00 - на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın Şimali Makedoniya klubu ilə matçlarına təyinatlar açıqlanıb

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