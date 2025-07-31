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Азербайджанские журналисты-гази посетили Фонд ветеранов и семей шехидов Турции

Азербайджанские журналисты-гази посетили Фонд ветеранов и семей шехидов Турции Азербайджанские журналисты-гази посетили Фонд ветеранов и семей шехидов Турции
Внутренняя политика
31 июля 2025 г. 15:29
Азербайджанские журналисты-гази посетили Фонд ветеранов и семей шехидов Турции

Азербайджанские журналисты-гази в рамках визита в Турцию посетили стамбульское отделение Фонда ветеранов и семей шехидов.

Как сообщает Report, гостей встретил член Совета директоров фонда, председатель стамбульского отделения, ветеран Ферхат Кочак.

На встрече обсуждались братские отношения между двумя странами, перспективы углубления отношений между Фондом ветеранов и семей шехидов Турции и Общественным объединением ветеранов спецназа, гази и семей шехидов Азербайджана, а также возможность проведения встреч в будущем.

Напомним, что визит журналистов-гази в Турцию организован по инициативе телеканала "MediaTürk", при координации TİKA Азербайджан, организационной поддержке Турецкого профсоюза работников СМИ и Общественного объединения ветеранов спецназа, гази и семей шехидов по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı qazi jurnalistlər Türkiyə Qazilər və Şəhid Ailələri Vəqfində olublar

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