Завершается первый этап проекта AZURE по развитию ВИЭ в Азербайджане

14:50 Первый этап работ по проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане (AZURE), реализуемого совместно со Всемирным банком, находится на стадии завершения.

ОАО "Азерэнержи" завершает первый этап проекта по расширению использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане (AZURE), реализуемого совместно с Всемирным банком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

Отмечается, что основной целью проекта AZURE является устойчивая и безопасная интеграция в энергосистему 2 гигаватт мощностей на основе ВИЭ, строящихся в Азербайджане. С этой целью в стране строится одна из крупнейших подстанций - Энергетический узел "Навахи" 500/330 кВ, который станет основным узловым пунктом. Параллельно ведется прокладка высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 и 330 кВ в различных направлениях страны.

По информации Общества, в рамках первого этапа проекта AZURE уже завершается строительство самой подстанции и ее 330-киловольтной части, а также ЛЭП на 500 кВ от "Навахи" до Абшерона и на 330 кВ к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Нефтчала" (Банке).

"Согласно рабочему графику, основная часть работ, начатых в сентябре 2024 года, уже выполнена, и работы по первому этапу находятся на завершающей фазе. Таким образом, будет выполнено обязательство по подключению солнечных электростанций "Банке" и "Билясувар" к энергосистеме", - говорится в сообщении.

На втором этапе проекта стартует финансирование со стороны Всемирного банка (ВБ).



"За счет кредита ВБ будет приобретена и установлена 500-киловольтная часть подстанции "Навахи", трансформатор для подстанции и сопутствующее оборудование. Также планируется строительство 500-киловольтной ЛЭП от указанной подстанции до Мингячевира, включая 330-киловольтные линии электропередачи до Алята, Абшерона и Гобу. Реализация этого этапа запланирована на 3 года", - говорится в сообщении.

По информации "Азерэнержи", на подстанции "Навахи" состоялось совещание по реализации проекта AZURE, текущей ситуации и актуальным вопросам.

Как сообщалось, в марте 2025 года ВБ одобрил кредит в размере $173,5 млн на проект AZURE.

Церемония закладки фундаментов СЭС "Биласувар" мощностью 445 МВт и СЭС "Нефтчала" на 315 МВт состоялась в рамках Бакинской энергетической недели 4 июня 2024 года. Станции планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Ожидается, что после завершения строительства данные СЭС общей мощностью 760 МВт и стоимостью в $670 млн будут вырабатывать около 1,7 млрд киловатт-часов чистой электроэнергии в год. Их запуск также позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 830 млн тонн в год и приведет к ежегодной экономии 380 млн кубометров природного газа.