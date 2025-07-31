Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве

МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон.

МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении шведского МИД.

"Правительство назначило Кристину Юханнессон послом в Москве. Она приступит к работе осенью", - сказано в сообщении.

Ранее Юханнессон также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге, посольстве в Москве и представительстве ЕС в Брюсселе. В настоящее время она занимается вопросами, связанными с Восточным партнерством в МИД страны.