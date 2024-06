Посол Азербайджана обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити

Посол Азербайджана Элин Сулейманов обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити Майклом Майнелли.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла Азербайджана в социальной сети "Х".

"Благодарен лорд-мэру Лондонского Сити Майклу Майнелли за теплый прием и любезное приглашение выступить на саммите Net Zero Delivery 24. Благодарен ему за ценные идеи по подготовке Азербайджана к COP29, с нетерпением жду совместной работы с коллегами из Лондонского Сити, чтобы помочь сделать наш мир более "зеленым", - говорится в сообщении.