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Посол Азербайджана обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити

Посол Азербайджана обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити Посол Азербайджана Элин Сулейманов обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити Майклом Майнелли.
COP29
5 июня 2024 г. 13:17
Посол Азербайджана обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити

Посол Азербайджана Элин Сулейманов обсудил подготовку к СОР29 с лорд-мэром Лондонского Сити Майклом Майнелли.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла Азербайджана в социальной сети "Х".

"Благодарен лорд-мэру Лондонского Сити Майклу Майнелли за теплый прием и любезное приглашение выступить на саммите Net Zero Delivery 24. Благодарен ему за ценные идеи по подготовке Азербайджана к COP29, с нетерпением жду совместной работы с коллегами из Лондонского Сити, чтобы помочь сделать наш мир более "зеленым", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın səfiri Londonun lord meri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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