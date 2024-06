Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov London şəhərinin lord meri Maykl Maynelli ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə səfir “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib.

“Azərbaycanın COP29-a hazırlıq işləri ilə bağlı dəyərli ideyalarına görə ona minnətdaram. Dünyamızı daha yaşıl yerə çevirməyə kömək etmək üçün “London City”dən olan həmkarlarımla işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm” - o qeyd edib.